    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:00 AM IST

    യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ആ​സ്ഥാ​നം പൊ​ളി​ച്ച ന​ട​പ​ടി; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി സൗ​ദി

    യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ആ​സ്ഥാ​നം പൊ​ളി​ച്ച ന​ട​പ​ടി; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി സൗ​ദി
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: അ​ധി​നി​വേ​ശ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലെ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള യു.​എ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഏ​ജ​ൻ​സി (യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) ആ​സ്ഥാ​നം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ ഇ​ത്ത​രം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​ത്താ​ണി​യാ​കു​ന്ന യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, അ​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് പ​ക​രം അ​വി​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്രം പ​ണി​യാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

