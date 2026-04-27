    Posted On
    date_range 27 April 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 8:00 AM IST

    ട്രം​പി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വെ​ടി​വെ​പ്പ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യോ​ട്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്നും സൗ​ദി നി​ല​പാ​ട്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ സ​മ​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഹി​ൽ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ൻ​റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സീ​ക്ര​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് തോ​ക്കു​ധാ​രി വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന പ്ര​തി​യെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Saudi Arabia strongly condemns shooting targeting Trump
