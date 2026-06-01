    date_range 1 Jun 2026 9:33 PM IST
    date_range 1 Jun 2026 9:33 PM IST

    കുവൈത്തിനെതിരായ ഇറാ​െൻറ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു

    പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    റിയാദ്: കുവൈത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇറാ​െൻറ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. കുവൈത്തി​െൻറ പരമാധികാരത്തെയും സുരക്ഷയെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ നടത്തുന്ന കുറ്റകരമായ ഇത്തരം നടപടികൾ ഒട്ടും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

    അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ചാർട്ടറി​െൻറയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം നടത്തുന്ന എല്ലാത്തരം ശ്രമങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ ഉപകരിക്കൂ എന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സഹോദര രാജ്യമായ കുവൈത്തിലെ ഭരണകൂടത്തോടും ജനങ്ങളോടുമുള്ള പൂർണമായ ഐക്യദാർഢ്യം സൗദി അറേബ്യ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. കുവൈത്തി​െൻറ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കും സൗദിയുടെ പൂർണമായ പിന്തുണയും പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:CondemnedIran attackKuwaitSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia strongly condemns Iran's repeated attacks against Kuwait
