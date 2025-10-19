Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 6:55 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി​വ​ത്ക​ര​ണം ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ തെ​റ​പ്പി, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി എ​ന്നീ​ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി​വ​ത്ക​ര​ണം ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലെ സൗ​ദി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ങ്ങി. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണി​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​ത്തേ​ജ​ക​വും ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ്.

    ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ തെ​റാ​പ്പി, ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ 70 ശ​ത​മാ​നം, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി 65 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം 7000 റി​യാ​ലാ​യും ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് 5000 റി​യാ​ലാ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് ചു​മ​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:health sectorIndigenization in Saudi ArabiaHuman Resource DevelopmentSaudi Arabia News
    News Summary - saudi arabia strengthens indigenization in the health sector
    Similar News
    Next Story
    X