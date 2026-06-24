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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 10:32 AM IST

    സിറിയക്കൊപ്പം സൗദി; ഐക്യത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും പൂർണ പിന്തുണ

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    ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്
    സിറിയക്കൊപ്പം സൗദി; ഐക്യത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും പൂർണ പിന്തുണ
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    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സി​റി​യ​യു​ടെ ഐ​ക്യം, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സി​റി​യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം അ​ധി​കാ​രം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വി​ടു​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ചു. സി​റി​യ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ​ന്നി​ലെ സൗ​ദി സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​വാ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സി​റി​യ​യെ ഭീ​ക​ര​ത​യെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സി​റി​യ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ പി​ന്തു​ണ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.​ഐ.​എ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഭീ​ക​ര​വാ​ദ രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സി​റി​യ നേ​രി​ടു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ, മാ​നു​ഷി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് യോ​ജി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​ഭ​യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ആ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കി​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​റ​ബ് ഗ്രൂ​പ് ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    TAGS:syriaUnitySaudi Arabiastability
    News Summary - Saudi Arabia stands with Syria; Full support for unity and stability
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