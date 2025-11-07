Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 8:13 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 8:13 PM IST

    ദമ്മാമിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ചിറക്​ വിരിച്ച്​ സൗദിയ

    നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസിന്​ തുടക്കം, ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ
    ദമ്മാമിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ചിറക്​ വിരിച്ച്​ സൗദിയ
    സൗദി എയർലൈൻസ്​ ദമ്മാം-ലണ്ടൻ വിമാന സർവിസി​ന്റെ ഉദ്​ഘാടന ചടങ്ങ്​ ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ

    ദമ്മാം: സൗദി എയർലൈൻസ്​ (സൗദിയ) ദമ്മാമിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് നേരിട്ട്​ വിമാന സർവിസ് ആരംഭിച്ചു. എയർ കണക്​റ്റ്​ പ്രോഗ്രാമി​ന്റെയും സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ദമ്മാമിലെ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വീതം വിമാന സർവിസുകൾക്ക്​ തുടക്കം കുറിച്ചത്​. നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്​ട്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള വ്യോമപാതകളുടെ വിപുലീകരണമാകും ഇത്​.

    ദമ്മാം എയർപോർട്ട്‌സ് സി.ഇ.ഒ എൻജി. മുഹമ്മദ് അൽഹസ്നി, സൗദി എയർലൈൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ മുഹമ്മദ് ബാഉക്ദ, എയർ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രോഗ്രാം പ്രതിനിധികൾ, സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റി, നിരവധി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യവിമാന സർവിസ് ഉദ്​ഘാടന ചടങ്ങ്​ നടന്നത്.

