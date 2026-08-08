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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 5:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 5:50 PM IST

    അന്താരാഷ്​ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ സൗദിക്ക്​ മിന്നുന്ന വിജയം

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    മൂന്ന് അന്താരാഷ്​ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി
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    റിയാദ്: അന്താരാഷ്​ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ ഉജ്ജ്വല നേട്ടവുമായി സൗദി അറേബ്യ. ആഗസ്​റ്റ്​ രണ്ട്​ മുതൽ എട്ട്​ വരെ കസാക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സൗദി ദേശീയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ടീം മൂന്ന് അന്താരാഷ്​ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി.

    108 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരന്ന വലിയൊരു ആഗോള ശാസ്ത്ര പോരാട്ടത്തിലാണ് സൗദിയുടെ പ്രതിഭകൾ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഗിഫ്റ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി (മൗഹിബ), വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായും കൗസ്​റ്റ്​ (കൗസ്​റ്റ്​) അക്കാദമിയുമായും സഹകരിച്ചാണ് സൗദി ടീമിന് മേൽനോട്ടം നൽകിയത്.

    മത്സരത്തിൽ ജിദ്ദ എജുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ യൂസഫ് ഫരീദ് അൽ ഖലാവി വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എജുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിലെ അലി അയ്മൻ അൽ ഖബ്ബാസ്, ജിദ്ദ എജുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിലെ ഖുസെ ഇമാദ് ജാദുള്ള എന്നിവർ വെങ്കല മെഡലുകളും നേടി.

    ഈ വിജയത്തോടെ അന്താരാഷ്​ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം ഒരു വെള്ളിയും ആറ് വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ ഏഴായി ഉയർന്നു. മൗഹിബയുടെ അന്താരാഷ്​ട്ര ഒളിമ്പ്യാഡ് പ്രോഗ്രാമി​െൻറ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രത്യേക പരിശീലനത്തി​െൻറയും തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെയും ഫലമാണ് ഈ നേട്ടം.

    വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ സഹകരണത്തോടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് സങ്കൽപ്പങ്ങളിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും പ്രമുഖ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും അക്കാദമീഷ്യന്മാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തീവ്ര പരിശീലന പരിപാടികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ആഗോള മത്സരത്തിന് സജ്ജരാക്കിയത്. സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എഐ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ആഗോള മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണ് അന്താരാഷ്​ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡ്.

    മെഷീൻ ലേണിങ്​, ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്, അൽഗോരിതം, പ്രോഗ്രാമിങ്​ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പങ്കാളികളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവ പ്രതിഭകൾ തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയ സഹകരണവും അനുഭവ വിനിമയവും സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    അന്താരാഷ്​ട്ര ശാസ്ത്ര വേദികളിൽ സൗദി അറേബ്യ കൈവരിച്ചുവരുന്ന ആഗോള മുന്നേറ്റത്തെയാണ് ഈ നേട്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ കഴിവുറ്റ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും പരിശീലനവും നൽകുന്നതിനും നടത്തുന്ന ദേശീയ ശ്രമങ്ങളുടെ വിജയവും, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളുടെ ഭാവി നയിക്കാൻ അടുത്ത തലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള രാജ്യത്തി​െൻറ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്.

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    TAGS:Artificial IntelligenceolympiadSaudi Arabia
    News Summary - അന്താരാഷ്​ട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ സൗദിക്ക്​ മിന്നുന്ന വിജയം
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