Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 2 Sept 2025 10:54 AM IST
    2 Sept 2025 10:54 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കി; 50,000 റി​യാ​ൽവ​രെ പി​ഴ

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ക്ഷ്യം
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കി; 50,000 റി​യാ​ൽവ​രെ പി​ഴ
    റി​യാ​ദ്: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തു​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ​യും ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ​യോ ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് ശേ​ഷ​മോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ടോ​യ്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശു​ചി​ത്വം, കെ​ട്ടി​ട നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തും പു​തു​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പി​ഴ​ക​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. 100 മു​ത​ൽ 50,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തു​ക്കി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ട്. ലം​ഘ​നം തി​രു​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ സ്ഥാ​പ​നം താ​ൽ​ക്കാലി​ക​മാ​യോ സ്ഥി​ര​മാ​യോ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മി​ക്ക കേ​സു​ക​ളി​ലും ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ര​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്. ഇ​ത് പി​ഴ​ക​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പു​തു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സം​വി​ധാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും തി​രു​ത്ത​ൽ കാ​ല​യ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പി​ഴ ചു​മ​ത്തും.

    ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഡെ​ലി​വ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യരേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ന്റെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ്പ്, ക​ഫീ​ൻ, ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ള​വ് എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മെ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ശി​ക്ഷ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത മേ​ൽ​നോ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ വ​ർ​ഗീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സൗ​ദി ഭ​ക്ഷ്യ-​മ​രു​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്ന​ത് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ലം​ഭാ​വ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ​ക​ൾ. സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സൗ​ദി ഭ​ക്ഷ്യ-​മ​രു​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

