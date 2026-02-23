കുവൈത്ത് അതിർത്തിയിലെ ഇറാഖിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി സൗദി അറേബ്യtext_fields
റിയാദ്: കുവൈത്ത് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള സമുദ്രമേഖലയെ ചൊല്ലി ഇറാഖ് ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാഖിനുണ്ടെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇറാഖ് സമർപ്പിച്ച പുതിയ ഭൂപടത്തിൽ സൗദി-കുവൈത്ത് അതിർത്തി മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ പ്രകാരം ഈ മേഖലയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യക്കും കുവൈത്തിനും തുല്യ അവകാശമാണുള്ളത്. 1982-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമുദ്രനിയമ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ഈ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇറാഖിന്റെ പുതിയ നീക്കം കുവൈത്തിന്റെ സമുദ്രമേഖലയിലെ പരമാധികാരത്തെയും ‘ഫഷ്ത് അൽ-ഗൈദ്’, ‘ഫഷ്ത് അൽ-ഈജ്’ തുടങ്ങിയ ജലപ്രദേശങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘വിഭജിത മേഖലയിലെ നിർദിഷ്ട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മറ്റ് കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന യാതൊരു അവകാശവാദവും അംഗീകരിക്കില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് കുവൈത്ത്-ഇറാഖ് അതിർത്തി നിർണയിച്ച സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ 833 (1993) എന്ന പ്രമേയവും പാലിക്കാൻ ഇറാഖ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്’ -വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവേകപൂർണമായ സംവാദങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും പാത സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സൗദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും അയൽപക്ക മര്യാദകളും പാലിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നീങ്ങാൻ ഇറാഖിനോട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
