    Saudi Arabia
    date_range 27 Aug 2025 9:52 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 9:52 AM IST

    സി​റി​യ​യെ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ജി​ദ്ദ: സി​റി​യ​യെ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പു​തി​യ സി​റി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് സി​റി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. അ​ൽ​സു​വൈ​ദ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും 1974 ലെ ​വി​ഘ​ട​ന ക​രാ​റി​ന്റെ​യും ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്.

    സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സി​വി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം, എ​ല്ലാ സി​റി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എ​ന്നി​വ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സി​റി​യ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​റ​ച്ച​തും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

