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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 July 2026 6:29 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 6:29 PM IST

    വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ വൻ കുതിപ്പുമായി സൗദി അറേബ്യ; ആഗോളതലത്തിൽ 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു

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    റിയാദ്: ആഗോള വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി സൗദി അറേബ്യ. ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ വ്യാപാര-വികസന കോൺഫറൻസ് പുറത്തുവിട്ട ‘വേൾഡ് ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ റിപ്പോർട്ട് 2025’ പ്രകാരം, വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുടെ പട്ടികയിൽ സൗദി അറേബ്യ 13-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

    2024-ൽ പട്ടികയിൽ 17-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന രാജ്യം, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തി​െൻറ അറ്റ ഒഴുക്ക് 2025-ൽ 32.6 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നതായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024-ൽ ഇത് 21.3 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഒറ്റവർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം 53 ശതമാനത്തി​െൻറ മികച്ച വളർച്ചയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ആകെ വിദേശ നിക്ഷേപ സമാഹാരം 293.3 ബില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രാജ്യം കൈവരിച്ച സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിപണി ആകർഷണീയതയുമാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ആധാരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നൂതന വ്യവസായങ്ങൾ, ലോജിസ്​റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകർ പ്രധാനമായും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷത്തിലും, ചരിത്രപരമായ നിയമനിർമാണ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും അന്താരാഷ്​ട്ര ബിസിനസ് സമൂഹത്തിനുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രകടനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വൻകിട സർക്കാർ പദ്ധതികളും ആഭ്യന്തര-വിദേശ മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഏകോപനത്തിലൂടെ തന്ത്രപ്രധാന നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ രാജ്യം അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച സുസ്ഥിര വികസനവും ‘ദേശീയ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തി​െൻറ’ വിജയവുമാണ് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നത്. ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് സൗദി വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷത്തി​െൻറ മത്സരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയത്.

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    TAGS:foreign investmentincreaseSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia records massive surge in foreign investment; rises to 13th position globally
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