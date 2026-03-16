മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശംസ
റിയാദ്: മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന നിസ്തുലമായ പരിശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് വിവിധ ഏഷ്യൻ, തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള അതിക്രമങ്ങളെ അംബാസഡർമാർ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച റിയാദിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി എൻജി. വലീദ് അൽ ഖുറൈജി, ഏഷ്യൻ-തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലെ പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും പുറമെ നിരവധി അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അപലപിക്കുന്നതായി അംബാസഡർമാർ യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സൗദി അറേബ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളെയും എല്ലാത്തരം പ്രകോപനങ്ങളെയും കാര്യക്ഷമമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെയും പ്രതിനിധികൾ അഭിനന്ദിച്ചു.
കൂടാതെ, സംഘർഷ മേഖലകളിൽ കുടുങ്ങിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ മാതൃരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും സൗദി അറേബ്യ നൽകിയ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾക്ക് അംബാസഡർമാർ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന നയതന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ പിന്തുണയുടെ തെളിവായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച മാറി.
