    date_range 20 April 2026 2:25 PM IST
    date_range 20 April 2026 2:25 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ സന്നദ്ധതാ സൂചികയിൽ സൗദിക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

    യാം​ബു: ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025ലെ ​ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​താ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 100-ൽ 94 ​പോ​യി​ൻ​റ​ു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് രാ​ജ്യം ഈ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 90 പോ​യി​ൻ​റ​ു​മാ​യി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന സൗ​ദി, ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​കു​തി​പ്പ്. സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 93 പോ​യി​ൻ​റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡും ജ​ർ​മ​നി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, യു.​കെ (92), നോ​ർ​വേ (91), ഫ്രാ​ൻ​സ് (90) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ, ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി 117 സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സൂ​ചി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്, ബി​സി​ന​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി.

    രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ഴി​വ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, ഭാ​വി വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ഷ​ൻ 2030െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​യി ഈ ​പു​തി​യ റാ​ങ്കി​ങ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:IndexgloballySaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia ranks first globally in the Digital Readiness Index
