Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫലസ്തീന് സൗദി സഹായമായി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 5:56 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 5:56 PM IST

    ഫലസ്തീന് സൗദി സഹായമായി ഒമ്പത്​ കോടി ഡോളർ കൂടി നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ദുസ്ഥിതിയിൽ ഏറെ ആശ്വാസകരമെന്ന്​​ ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​
    ഫലസ്തീന് സൗദി സഹായമായി ഒമ്പത്​ കോടി ഡോളർ കൂടി നൽകി
    cancel
    camera_alt

    സൗദി അംബാസഡർ അമീർ മൻസൂർ ബിൻ ഖാലിദ് ബിൻ ഫർഹാൻ ആലു സഊദ്, ഫലസ്തീൻ ആസൂത്രണ, അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി ഇസ്തിഫാൻ സലാമക്ക് സൗദി ഗ്രാൻറ്​ കൈമാറുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഫലസ്തീൻ ട്രഷറിക്ക് സഹായമായി സൗദി അറേബ്യ ഒമ്പത്​ കോടി ഡോളർ കൂടി നൽകി. അമ്മാനിലെ സൗദി എംബസിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ജോർദാനിലെ സൗദി അംബാസഡറും ഫലസ്തീനിലെ നോൺ-റസിഡൻറ്​ അംബാസഡറുമായ അമീർ മൻസൂർ ബിൻ ഖാലിദ് ബിൻ ഫർഹാൻ ആലു സഊദ്, ഫലസ്തീൻ ആസൂത്രണ, അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി ഇസ്തിഫാൻ സലാമക്ക് സൗദി ഗ്രാൻറ്​ കൈമാറി. ഈ വർഷം തന്നെ മുമ്പും സൗദി സഹായം നൽകിയിരുന്നു. അതി​ന്റെ തുടർച്ചയാണിത്​.

    ഫലസ്തീൻ ജനതയെയും സ്വതന്ത്ര രാഷ്​ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായവും നിയമാനുസൃതവുമായ അവകാശങ്ങളെയും സൗദി ​അറേബ്യ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ സൗദിയുടെ ഉറച്ചതും ചരിത്രപരവും നിരന്തരവുമായ പ്രതിബദ്ധതയാണുള്ളതെന്നും അംബാസഡർ അമീർ മൻസൂർ ബിൻ ഖാലിദ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫലസ്തീൻ ഗവൺമെൻറി​ന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സഹായിക്കാനുള്ള സൗദി ഭരണകൂടത്തി​ന്റെ താൽപര്യത്താലാണ്​ ഈ സഹായമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അത്യന്തം പ്രയാസമേറിയ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈ സഹായം സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ ഹുസൈൻ അൽ ശൈഖ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള സൗദിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടുകളെയും അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പിന്തുണയെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newssaudi ambassadorSaudi Arabia relief aidPalestine aid
    News Summary - Saudi Arabia provides another $90 million in aid to Palestine
    Similar News
    Next Story
    X