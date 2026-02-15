Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Feb 2026 5:16 PM IST
    date_range 15 Feb 2026 5:16 PM IST

    ഇന്ത്യൻ എ.ഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റിൽ സൗദി അറേബ്യ പങ്കെടുക്കുന്നു; നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ നീക്കം

    ഫെബ്രു. 19, 20 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ
    ഇന്ത്യൻ എ.ഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റിൽ സൗദി അറേബ്യ പങ്കെടുക്കുന്നു; നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ നീക്കം
    സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അതോറിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. അബ്​ദുള്ള അൽഗാംദി

    റിയാദ്​: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഫെബ്രുവരി 19, 20 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ‘ഇന്ത്യ എ.ഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026’-ൽ സൗദി അറേബ്യ പങ്കെടുക്കുന്നു. സൗദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ (സദായ) നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്യം ഈ ആഗോള ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കുചേരുന്നത്.

    ‘ജനങ്ങൾ, ഗ്രഹം, പുരോഗതി’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) വഴി സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കുക, എ.ഐ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും തുല്യമായി എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആഗോള നേതാക്കൾ ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    സദായ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോ. അബ്​ദുല്ല അൽഗാംദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൗദി പ്രതിനിധി സംഘം, സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ഭാഗമായുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾ ഉച്ചകോടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. മാനുഷികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിക്കായി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിലാണ് സൗദി അറേബ്യ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

    ഇന്ത്യയുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കുമെന്ന് സൗദി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള എ.ഐ നവീകരണത്തിലൂടെയും ആഗോള സഹകരണത്തിലൂടെയും ഭാവി വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

