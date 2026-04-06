    date_range 6 April 2026 4:37 PM IST
    date_range 6 April 2026 4:37 PM IST

    ഇനി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് തസ്തികകൾ 100 ശതമാനവും സൗദി പൗരർക്ക്​; 69 പുതിയ തൊഴിലുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി

    ഡാറ്റ എൻട്രി, ട്രാൻസ്​ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽനിന്ന്​ പ്രവാസികൾ പുറത്ത്​
    ഇനി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് തസ്തികകൾ 100 ശതമാനവും സൗദി പൗരർക്ക്​; 69 പുതിയ തൊഴിലുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി
    റിയാദ്: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് തസ്തികകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ നിർണായക ഉത്തരവ്. മാനവിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് 69 പുതിയ തൊഴിലുകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വദേശിവൽക്കരണ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചത്.

    ഏപ്രിൽ അഞ്ച്​ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 69 തൊഴിലുകളിലും 100 ശതമാനം സ്വദേശിവൽക്കരണം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി യൂനിഫൈഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസിലെ നിർവചനങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ നാമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നത്.

    പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

    1. സെക്രട്ടേറിയൽ ജോലികൾ

    2. റൈറ്റിങ്​/ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകൾ

    3. ട്രാൻസ്​ലേഷൻ (വിവർത്തനം)

    4. ഡാറ്റ എൻട്രി

    5. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ

    നിബന്ധനകൾ

    പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തസ്തികകളിൽ ഒരാൾ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ സ്വദേശികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുക, പൗരന്മാർക്ക് ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ലക്ഷ്യം.

    നടപടിക്രമങ്ങൾ

    പുതിയ തൊഴിലുകളെക്കുറിച്ചും അവ നടപ്പാക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    അതേസമയം, സ്വദേശിവൽക്കരണവുമായി സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ ഫണ്ട് (ഹദഫ്​) വഴി പരിശീലനം, റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ്​, തൊഴിൽ സ്ഥിരത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ സഹായ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും മന്ത്രാലയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

    TAGS:Pravasisnationalizationnew jobsSaudi Arabiaadministrative posts
    News Summary - Saudi Arabia nationalizes 100 percentage of administrative posts; 69 new professions included
