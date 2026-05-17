    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:49 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫ് 2026-യി​ൽ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സൗ​ദി; 24 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​

    ഐ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫ് 2026-യി​ൽ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സൗ​ദി; 24 അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​
    ഐ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫ് 2026 ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൗ​ദി ടീം

    റി​യാ​ദ്: പ്രീ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ അ​രി​സോ​ണ​യി​ലു​ള്ള ഫീ​നി​ക്സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റെ​ജെ​നെ​റോ​ൺ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഫെ​യ​റി​ൽ’ (ഐ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫ് 2026) സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം. ഗ​വേ​ഷ​ണ-​ന​വീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ 24 പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് സൗ​ദി ശാ​സ്ത്ര-​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ടീം ​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ശാ​സ്ത്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യം. മെ​യ് 9 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ 70 ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1,700-ല​ധി​കം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളോ​ടാ​ണ് സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. സൗ​ദി ടീം ​നേ​ടി​യ ആ​കെ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 12 പ്ര​ധാ​ന അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും 12 പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, നാ​ലെ​ണ്ണം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ര​ണ്ടെ​ണ്ണം നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ന​ൽ ബ​യോ​ള​ജി, ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലൂ​ടെ ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സ​ർ അ​ൽ​അ​സ്മ​രി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി. ഭൂ​മി, പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഡാ​ലി​ൻ ബ​ദ​ർ ഖാ​ദി​ർ, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​നീ​റ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ​റൂ​മി, റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​മ്രാ​ൻ ഉ​മ​ർ അ​ൽ​തു​ർ​ക്കി​സ്ഥാ​നി, മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് സ​യ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജു​മാ​ന ത​ലാ​ൽ ബി​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ ശാ​സ്ത്ര ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജു​വാ​ൻ റ​യാ​ൻ ഹി​ന്ദി (ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സ്), ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബാ​സിം ജ​മാ​ൽ (ര​സ​ത​ന്ത്രം), ത​ബൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫാ​ത്തി​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സ​ലീം (ഊ​ർ​ജ്ജ മേ​ഖ​ല), കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ര യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ​ഖാ​ദി (പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്), കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ഹ്​​മ​ദ്​ അ​ൽ​റ​ഷീ​ദ് (മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് സ​യ​ൻ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഊ​ർ​ജ്ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജി​സാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലാ​ന അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ബു ത്വാ​ലി​ബ്, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫാ​ത്തി​മ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ​മു​ഖ്രി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നാ​ലാം സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത പി​ന്തു​ണ​യാ​ലു​മാ​ണ് ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹി​സ് കം​പാ​നി​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഗി​ഫ്റ്റ​ഡ്‌​നെ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി (മൗ​ഹി​ബ) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് ഖി​ദ്‍രി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പു​ത്ര​ന്മാ​രും പു​ത്രി​മാ​രും കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ പ​ക്വ​ത​യെ​യും ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ‘മൗ​ഹി​ബ’​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​െൻറ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സാ​ന്നി​ധ്യം. സ്‌​കൂ​ൾ ത​ലം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വേ​ദി​ക​ൾ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ, ക​ഴി​വു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​രെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​നും ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Saudi Arabia makes history at ISEF 2026; ranks second globally with 24 international awards
