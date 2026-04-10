    Posted On
    date_range 10 April 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 2:04 PM IST

    സൗ​ദി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​രം; ആ​ദ്യ ‘ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പി​ൾ​സ് കോ​ഡ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് (ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി), രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പി​ൾ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് കോ​ഡ്’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യും ഏ​ക​രൂ​പ​വും കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ കോ​ഡ് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ നീ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് കേ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ നീ​ക്കം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​കോ​ഡി​ൽ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. നി​യ​മ​വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ നീ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. ഈ ​നേ​ട്ടം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ-​ഖു​സൈ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം ശ​രി​യാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മ​സം​ഹി​ത പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:regulateInsurance sectorjudicialSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia issues first ‘Judicial Principles Code’ to regulate insurance sector
