    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സി​റി​യ​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ –സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    റി​യാ​ദ്: കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സി​റി​യ​യു​ടെ താ​ക്കോ​ലാ​ണെ​ന്ന് സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സി​റി​യ​ക്കുള്ള പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സൗ​ദി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​യാ​യ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സി​റി​യ​യു​ടെ പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ ധാ​ര​ണ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ലോ​കം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച കാ​പ്റ്റ​ഗ​ണി​ന്റെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും വ്യാ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​ബാ​ധി​ത രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സി​റി​യ​യു​ടെ 14 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യം അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സി​റി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും, കൂ​ടാ​തെ കി​ഴ​ക്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​വാ​ടം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ്ഥാ​നം ലോ​കം നേ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​റി​യ​യു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സൗ​ദി​യു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഡ​മാ​സ്ക​സ് ഇ​ന്ന് ലോ​ക​വു​മാ​യി ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട​തു​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​നാ​ഴി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം’ എ​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ആ​റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 28 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​യി അ​ൽ​ഷ​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

