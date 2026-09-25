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    സൗദി അറേബ്യ ഉറച്ച അടിത്തറയിൽ പടുത്തുയർത്തിയ രാജ്യം -സൽമാൻ രാജാവ്

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    സൗദി അറേബ്യ ഉറച്ച അടിത്തറയിൽ പടുത്തുയർത്തിയ രാജ്യം -സൽമാൻ രാജാവ്
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    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ ഉ​റ​ച്ച നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ലും മ​ഹ​ത്താ​യ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തി​ലും ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി. 96ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘എ​ക്സ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​െൻറ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത രാ​ഷ്ട്രം രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ​തെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ശ്വാ​സം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദൃ​ഢ​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കും വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ക്കാ​ല​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​െൻറ സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Saudi Arabia is a country built on solid foundations - King Salman
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