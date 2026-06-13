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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 5:37 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 5:37 PM IST

    സെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുമായി സൗദി

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    ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പിഴകളും വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രാലയം
    സെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുമായി സൗദി
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    റിയാദ്: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായി രാജ്യത്തെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളിൽ സുപ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി സൗദി അറേബ്യ. ഡ്രൈവറില്ലാതെ സ്വയം ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ട്രാഫിക് നിയമത്തി​െൻറ നിർവഹണ ചട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് ഉത്തരവിറക്കി.

    ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ ‘ഉമ്മുൽ ഖുറാ’ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. മനുഷ്യ​െൻറ ഇടപെടലില്ലാതെ റോഡിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ, നിയമലംഘനങ്ങൾ, മറ്റ് ട്രാഫിക് നടപടികൾ എന്നിവയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. സെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​ വാഹനത്തി​െൻറ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാൻ ഉടമ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ട്രാഫിക് വകുപ്പിൽ നിന്നും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം. വാഹനത്തി​െൻറ സാങ്കേതിക-നിയമപരമായ വശങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് ഇവ നീക്കം ചെയ്യൂ.

    മറ്റൊരാൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത ട്രാഫിക് ഓതറൈസേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഇത്തരം സെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​ വാഹനങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കില്ല. വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ആ ഡ്രൈവർക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഡ്രൈവറില്ലാതെ പൂർണമായും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ, നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും വാഹനത്തി​െൻറ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദി.

    റോഡ് അടയാളങ്ങൾ, സിഗ്​നലുകൾ എന്നിവ പാലിക്കുക, എമർജൻസി-വി.ഐ.പി വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക എന്നിവയിൽ ഉടമകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപകടങ്ങളെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ഇവർക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

    നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകൾ, ശിക്ഷകൾ, വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവ സെൽഫ്​ ഡ്രൈവിങ്​ വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാർക്കും, ഡ്രൈവറില്ലാത്തവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടമസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കും. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് അറിയിച്ചു. എ.ഐ, കാമറകൾ, റഡാർ, ലിഡാർ തുടങ്ങിയ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ഭാവിയിലെ സ്മാർട്ട് ഗതാഗത വിപ്ലവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ പൂർണ സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.

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    TAGS:new Traffic rulesSaudi ArabiaSelf-Driving Vehicles
    News Summary - Saudi Arabia introduces new traffic rules for self-driving vehicles
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