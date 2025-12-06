Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ 600...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:52 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ 600 തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി -മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ൽ 600 തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി -മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. അ​ഹ്​​മ​ദ്​ അ​ൽ​ രാ​ജ്​​ഹി

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 600 തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. അ​ഹ്​​മ​ദ്​ അ​ൽ രാ​ജ്​​ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്കര​ണ​ത്തി​നാ​യി 50 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സൗ​ദി പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റ് 2026 ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സം​ഗിക്കുക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ട​യി​ല്‍ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ല്‍ സൗ​ദി​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 6.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്കാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ന​യ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ദി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 25 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നു. തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 34 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​നി​താ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​ന്‍ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യ മാ​ന​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ 94 ശ​ത​മാ​നം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഇ​ത് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ്രീ​ലാ​ന്‍സ് തൊ​ഴി​ല്‍ രീ​തി​യി​ല്‍ രാ​ജ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​രീ​തി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​ദി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4,30,000 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ള​ര്‍ച്ച തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി​യി​ലെ ക​രി​യ​ര്‍ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​നും തൊ​ഴി​ല്‍ ശൈ​ലി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തൊ​ഴി​ല്‍ ശേ​ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ​ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 25 ല​ക്ഷ​മാ​യി

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണം നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ​ത്തെ 17 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 25 ല​ക്ഷ​മാ​യി കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. അ​ഹ​്മദ് അ​ൽ​ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റ്​ 2026 ഫോ​റ​ത്തി​ലെ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 2019ൽ 23 ​ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രു​ന്ന​ത് നി​ല​വി​ൽ 34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ പോ​ലെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് സ്ത്രീ​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 6.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും ഇ​ത് സൗ​ദി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ലി​ലെ സൗ​ദി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 47,000ൽ​നി​ന്ന് 119,000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 52,000-ൽ​നി​ന്ന് 218,000 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ന്റെ 11 ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ എ​ട്ട് എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സം​വി​ധാ​നം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ 100 ​​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​യി​ൽ മി​ക്ക​തും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അ​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് 2030ന് ​മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഒ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi Arabia implements reservation for nationals in 600 jobs - Minister of State for Human Resources
    Similar News
    Next Story
    X