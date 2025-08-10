Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Aug 2025 5:29 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 5:29 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി സൗ​ദി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി, ജ​ർ​മ​നി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ ന​യ മേ​ധാ​വി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി സൗ​ദി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി വി​ദേ​ശകാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ

    ജി​ദ്ദ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും അ​ക്ര​മ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തി​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ ന​യ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​നു​ദി​നം വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് തു​ർ​ക്കി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​ൻ, ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​ൺ വ​ഡെ​ഫു​ൾ, ഫ്രാ​ൻ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ നോ​യ​ൽ ബ​രോ​ട്ട്, ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ദ്​​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ത്വി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വെ​ടി നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷ, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ, യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ നോ​യ​ൽ ബ​രോ​ട്ട്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​ന​യ മേ​ധാ​വി കാ​ജ ക​ല്ലാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​ട്ടി​ണി​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ദ്​​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ത്വി​യു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ക​സി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ച​ർ​ച്ച. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സൈ​നി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തെ സൗ​ദി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ര​ഹ​ത്യ​യു​ടേ​യും വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് രാ​ജ്യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഹ​മാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 22-ാം മാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഇ​തി​ന​കം ഉ​യ​ർ​ന്നുവ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Gulf News Israel Palestine Conflict Various Countries Saudi Arabia Foreign Ministers meeting
    News Summary - Saudi Arabia holds talks with foreign ministers of various countries over ongoing Israeli attacks on Gaza
