    യ​മ​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:52 AM IST

    യ​മ​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ; ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി ഡോ​ള​ർ കൈ​മാ​റി
    യ​മ​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ; ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം
    ജി​ദ്ദ: ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​മാ​യ യ​മ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ക്കേ​ജു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ​യും പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സി​വി​ൽ-​സൈ​നി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ കോ​ടി ഡോ​ള​ർ യ​മ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന് കൈ​മാ​റി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് യ​മ​നി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​പ്രീം മി​ലി​ട്ട​റി ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും വ​രു​ന്ന ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​മ്പ​ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    പ​വ​ർ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. യ​മ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് യ​മ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​െൻറ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് യ​മ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സാ​ലിം സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ബ്രൈ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹാ​യ​ധ​നം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സു​താ​ര്യ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പം യ​മ​നി​ലെ ക​റ​ൻ​സി​യു​ടെ മൂ​ല്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണി​യി​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

