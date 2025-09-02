Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:49 AM IST

    വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​ക്ക് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    89,760 കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​ണ് സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​ത്
    വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​ക്ക് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് സൗ​ദി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളും

    യാം​ബു: വ​സ്ത്ര സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ ച​ര​ക്കി​നു​ള്ള​തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് സൗ​ദി. 89,760 കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ (ജി.​ഡി.​എ​ൻ.​സി) വി​ഭാ​ഗം യു.​എ.​ഇ​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സി​ലെ അ​തി​ന്റെ സ​ഹ​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി ജി.​ഡി.​എ​ൻ.​സി പ​ങ്കി​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ ബി​ൻ ഷാ​ൽ​ഹൂ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.


    മൂ​ന്നം​ഗ​സം​ഘം ദു​ബൈ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഷി​പ്മെ​ന്റ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രി​ന്നു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 19 കി​ലോ​ഗ്രാം തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 44.8 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വി​ല വ​രും. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ക​സ്റ്റം​സും ഒ​രു ആ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​വി​ധ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1,371 എ​ണ്ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ര, വ്യോ​മ, ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ 1,371 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹാ​ഷി​ഷ്, കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, ഹെ​റോ​യി​ൻ, ഷാ​ബു, കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 47 കേ​സു​ക​ളും മ​റ്റു 333 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സ​കാ​ത്ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഥ​വാ 'സാ​റ്റ്ക' അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പു​ക​യി​ല​യും അ​തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള 1,046 ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. പ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 15 കേ​സു​ക​ളും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നു സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 എ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി​യോ, 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ, 009661910 എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

