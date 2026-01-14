Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ കൂടുതൽ സൗ​ദിയിൽ

    സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ ഒ​ട്ട​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​​ 5,000 കോ​ടി റി​യാ​ൽ വ​രു​മാ​നം
    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ കൂടുതൽ സൗ​ദിയിൽ
    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നി​ല​വി​ൽ 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. ഒ​ട്ട​ക മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 5,000 കോ​ടി റി​യാ​ലി​​ന്റെ വ​രു​മാ​നം. രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള മൊ​ത്തം 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ 18 ല​ക്ഷം 80,000 സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് സൗ​ദി. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഛാഡ് ​ആ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ഒ​ട്ട​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ്ര​ജ​ന​നം, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യം നൂ​റ്​ കോ​ടി റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​ട്ട​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും രാ​ജ്യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഒ​ട്ട​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും ഇ​വ​യു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. അ​റ​ബ് ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​ത്വ​വു​മാ​യി ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ് രാ​ജ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Saudi Arabia has the most camels in the Arab world
