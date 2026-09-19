ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സൗദിക്ക് അവകാശമുണ്ട്; യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ

ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സൗദിക്ക് അവകാശമുണ്ട്; യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽtext_fields
റിയാദ്/ന്യൂയോർക്ക്: സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ഹൂതി സായുധ സംഘങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള സിവിലിയന്മാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും ഊർജ്ജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് യു.എൻ കൗൺസിലിെൻറ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്.
ന്യൂയോർക്ക് പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ പുറപ്പെടുവിച്ച വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സൗദിക്കെതിരായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെയും ചെങ്കടൽ, ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെ ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെയും കൗൺസിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു.
വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെയും അതിലെ ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമുദ്രനിയമ കൺവെൻഷനും വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാനും, നാവിക അവകാശങ്ങളും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും മാനിക്കാനും എല്ലാ കക്ഷികളും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കൗൺസിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.
സൗദിയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയോട് കൗൺസിൽ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ സ്വാഭാവിക അവകാശത്തെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ശരിവച്ചു.
ഇതിനൊപ്പം, സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സൈനിക നടപടികളും ആക്രമണങ്ങളും ഹൂതികൾ ഉടനടി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2015-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയം, തുടർന്നുള്ള മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതിെൻറ പ്രാധാന്യവും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഖമീസ് മുശൈത്, അബഹ, ത്വാഇഫ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായി യമനിലെ നിയമപരമായ ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന അറബ് സഖ്യസേന വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഏഴ് വീടുകൾക്കും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, ബുധനാഴ്ച മക്കയിലെ നിരോധിത വ്യോമമേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഭീകരവാദ ഹൂതി സായുധ സംഘം അയച്ച ഡ്രോൺ തടഞ്ഞു തകർത്തതായും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
യമനിലെ ആഭ്യന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ ആരംഭം മുതൽ നിലവിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാനവിക കാര്യ ഏകോപന ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യമനിലുടനീളം കുറഞ്ഞത് 1,25,000 ആളുകളെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഭവനരഹിതരായി. സൈനിക നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് യമനിലെ പ്രതിസന്ധിയെ അതിരൂക്ഷമാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെയും വേഗത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരുടെയും യു.എൻ ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംഘർഷത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
73 യു.എൻ ജീവനക്കാർ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ ഇതര സർക്കാരിതര സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാർ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന തടവുകാരെ യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ ഉടനടി മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ആവർത്തിച്ചു.
യമനിലെ ഹൂതികളുടെ സൈനിക നടപടികളും, സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളും, ചെങ്കടലിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനെതിരായ ഭീഷണികളും, ബാബ് അൽ-മന്ദബിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളും സംഘർഷത്തിെൻറ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് രക്ഷാസമിതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിനും സമുദ്ര സുരക്ഷക്കും ഭീഷണിയാകുന്നതോടൊപ്പം യമനിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങളെ തകരുകയും ചെയ്യും.
യമൻ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച കൗൺസിൽ, യമെൻറ ഐക്യവും പരമാധികാരവും ഭൂപ്രദേശപരമായ സമഗ്രതയും നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഭീഷണികളിലൂടെയോ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ അല്ല, മറിച്ച് ചർച്ചകളിലൂടെയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ സുസ്ഥിര സമാധാനം കൈവരിക്കാനാകൂ എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
അംഗീകൃത തത്വങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യമൻ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരത്തിലെത്താൻ യു.എൻ പ്രത്യേക ദൂതൻ ഹാൻസ് ഗ്രണ്ട്ബെർഗ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയ കൗൺസിൽ, ഈ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി ക്രിയാത്മകമായി സഹകരിക്കാൻ എല്ലാ കക്ഷികളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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