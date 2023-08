cancel camera_alt സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ര്‍ അ​യ്മ​ന്‍ അ​ല്‍ സ​യാ​രി By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്​: ലോ​ക ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ധ​ന​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ര്‍ അ​യ്മ​ന്‍ അ​ല്‍ സ​യാ​രി. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സി​​ന്റെ മൂ​ല​ധ​നം 11.2 ല​ക്ഷം കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ മാ​റി​യെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. 3.1 ല​ക്ഷം കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പം.

റി​യാ​ദി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ല്‍ സ​ർ​വി​സ​സ് ബോ​ർ​ഡ്​ സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വ​ർ​ണ​ർ. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​തും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കു​ള്ള​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മാ​ണ്. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ന്റെ 33 ശ​ത​മാ​നം മൂ​ല​ധ​ന​വും സൗ​ദി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ഗോ​ള ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഫി​നാ​ൻ​സ്​ മേ​ഖ​ല ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​യ്മ​ൻ അ​ൽ സ​യാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Saudi Arabia has become a leading force in the field of Islamic finance