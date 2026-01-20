Begin typing your search above and press return to search.
    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്ത്​ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി; ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​തും

    യ​മ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തും
    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്ത്​ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി; ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​തും
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഛാഡി​ൽ

    വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ച ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്ത്​ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. 2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും രാ​ജ്യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ട്രാ​ക്കി​ങ്​ സ​ർ​വി​സ് (എ​ഫ്.​ടി.​എ​സ്) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​മാ​യ യ​മ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. യ​മ​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്തം വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​ത്തി​​ന്റെ 49.3 ശ​ത​മാ​ന​വും സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ യ​മ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സി​റി​യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സൗ​ദി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു.

    കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെൻറ​ർ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം വി​ക​സ​ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യം വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 16 അം​ഗേ​ത​ര ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി​ക്ക് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്. അം​ഗ, അം​ഗേ​ത​ര സം​യു​ക്ത പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ 48 ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ 10ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് രാ​ജ്യം. സ​ഹാ​യ​ത്തി​​ന്റെ അ​ള​വ്, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, വേ​ഗ​ത എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​െൻറ അ​ന്ത​സ്സി​നും ജീ​വ​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ‘സൗ​ദി എ​യ്ഡ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും താ​ങ്ങാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ​റ​ബീ​അ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:arab worldhistorySaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia has a history of living standards; second in the world and first in the Arab world
