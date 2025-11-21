Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    21 Nov 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 2:21 PM IST

    ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി സൗദി

    ‘അ​ൽ അ​ർ​മ’ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി
    റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ കാ​ഴ്​​ച   

    യാം​ബു: സൗ​ദി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് കോ​ട്ടം വ​രു​ത്താ​തെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​മാം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്​​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഈ ​മാ​സം ഇ​മാം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ലും കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ലും ‘അ​ൽ അ​ർ​മ സീ​സ​ൺ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​​​​ന്റെ അ​ഞ്ചാം എ​ഡി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    നാ​ലാം എ​ഡി​ഷ​ൻ നാ​ല്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ ഒ​മ്പ​ത്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളെ​ത്തി. അ​ൽ അ​ർ​മ സീ​സ​ണി​ൽ 16 ടൂ​റി​സം സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ങ്, ഹൈ​ക്കി​ങ്, ഒ​ട്ട​ക സ​വാ​രി, സൈ​ക്ലി​ങ്, സ​ഫാ​രി യാ​ത്ര​ക​ൾ, ന​ക്ഷ​ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ഇ​വ​ൻ​റു​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, സ​മ​ർ​ഥ​രാ​യ ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 13 വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വൈ​വി​ധ്യ​വും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സീ​സ​ണി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ടൂ​റി​സം രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന നാ​ശ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​നും അ​തോ​റി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ‘അ​ൽ അ​ർ​മ സീ​സ​ണി’​നെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​നും അ​തോ​റി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു. വി​വി​ധ വ​ന്യ​ജീ​വി റി​സ​ർ​വു​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ഡെ​സ്​​റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

