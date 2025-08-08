Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി​വി​ധ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:04 AM IST

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി

    text_fields
    bookmark_border
    യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി
    ks releif
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എ​സ്‌. റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലും സു​ഡാ​നി​ലും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മ​നാ​റ്റേ​റി​യ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്തര​മാ​യി വേ​ണ്ട വി​ക​സ​ന സ​ഹാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ സൗ​ദി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. യ​മ​നി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കോ​ള​റ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​രു സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    യ​മ​നി​ലെ 11.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫ​ലം എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. കോ​ള​റ കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ശ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ട്രാ​വ​ണ​സ് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​ർ രൂ​പ​രേ​ഖ ന​ൽ​കു​ന്നു.യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വ്യോ​മ, ക​ര തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മു​ക​ളെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്നു. യ​മ​നി​ലെ ഹ​ദ്​​റമൗ​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും കെ.​എ​സ്‌. റി​ലീ​ഫ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ബാ​ധി​ച്ച റു​മാ ജി​ല്ല​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടെ​ന്റു​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര കി​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സു​ഡാ​നി​ലെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ഖാ​ർ​ത്തൂം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 700 ഫു​ഡ്​ ബാ​സ്​​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് 7,041 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള 2025-ലെ ​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​സ​ഹാ​യ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം, കു​ടി​യി​റ​ക്കം, പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം എ​ന്നി​വ ഭ​ക്ഷ​ണ​ല​ഭ്യ​ത​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച സു​ഡാ​ൻ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്.പാ​കി​സ്​​താ​നി​ലെ ഖൈ​ബ​ർ പ​ഷ്​​തൂ​ൺ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഒ​രു സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കെ.​എ​സ്‌. റി​ലീ​ഫ് ഒ​രു സം​യു​ക്ത എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തെ ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.ഈ ​പ​ദ്ധ​തി 2,500 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടും ഏ​ക​ദേ​ശം 17,500 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും ഇ​ത് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യും. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും കോ​ഴി​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ട പ​ദ്ധ​തി​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​നും കെ.​എ​സ്‌. റി​ലീ​ഫ് വേ​ണ്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKS reliefSaudi Arabiahumanitarian aidSaudi Arabia News
    News Summary - Saudi Arabia extends humanitarian aid to various countries
    Similar News
    Next Story
    X