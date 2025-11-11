സൗദിയിൽ ഹുറൂബായ ഗാർഹിക ജോലിക്കാരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

സൗദിയിൽ ഹുറൂബായ ഗാർഹിക ജോലിക്കാരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗാർഹിക ജോലിക്കാരുടെ ‘ഹുറൂബ്’ (ജോലിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുക) സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ഈ നീട്ടിയ കാലാവധി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ആഭ്യന്തര തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും അവരുടെ നിലവിലെ നിയമപരമായ പദവി ശരിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം നൽകുക എന്നതാണ് സമയപരിധി നീട്ടലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
‘മുസാനദ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് നടപടികളിലൂടെയാണ് നിയമപരമായ പദവി തിരുത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തൊഴിലുടമക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിലവിൽ ‘ഹുറൂബ്’ ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിയമപരമായി ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് സൗദിയിലെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും.
സൗദി അറേബ്യയിലെ സപ്പോർട്ട് ലേബർ മേഖലയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം. കരാർ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയെയും തൊഴിൽ വിപണി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നേരത്തെ ‘ഹുറൂബ്’ ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ താമസരേഖ (ഇഖാമ) കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി തുടരുന്നതോ ആയ ആഭ്യന്തര തൊഴിലാളികൾക്ക്, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്ക് സേവനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പദവി ശരിയാക്കാൻ ഈ സംരംഭം അവസരം നൽകുന്നു. ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം മുസാനദ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുക എന്നും, ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
