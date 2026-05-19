    Posted On
    date_range 19 May 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 7:57 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി സൗ​ദി; കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫി​െൻറ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി

    ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ  

    യാം​ബു: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി. സൗ​ദി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50,000 ത്തോ​ളം ചൂ​ടു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളാ​ണ് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫി​െൻറ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കി​ച്ച​ണി​ൽ പാ​കം ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് മ​ധ്യ-​തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി, അ​ടു​ത്തി​ടെ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ൽ ‘സ​ല്ല​ത്ത് അ​ൽ ഖൈ​ർ’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യും കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത നി​ല​പാ​ടി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി സ​ജീ​വ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2015 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 53.7 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വി​ൽ 152 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫി​െൻറ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, കു​ടി​വെ​ള്ളം, ശു​ചി​ത്വം, ആ​രോ​ഗ്യം, ക്യാ​മ്പ് ഏ​കോ​പ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം സൗ​ദി ഇ​തി​ന​കം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഗ​സ്സ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:KS relieffood distributionSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia extends a helping hand to Gaza; KS Relief's food distribution program continues vigorously
