    date_range 10 Jan 2026 4:50 PM IST
    date_range 10 Jan 2026 4:50 PM IST

    ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യകിറ്റുകൾ എത്തിച്ച്​ സൗദി അറേബ്യ

    പുതിയ ദുരിതാശ്വാസ വാഹനവ്യൂഹം റഫ അതിർത്തി കടന്നു
    ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യകിറ്റുകൾ എത്തിച്ച്​ സൗദി അറേബ്യ
    ഗസ്സയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യകിറ്റുകളടങ്ങിയ ലോഡുമായി സൗദി ട്രക്കുകൾ റഫ അതിർത്തി കടക്കുന്നു

    റഫ: ഫലസ്തീൻ ജനതക്കുള്ള സഹായവുമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പുതിയ ദുരിതാശ്വാസ വാഹനവ്യൂഹം റഫ അതിർത്തി കടന്നു. കിങ്​ സൽമാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ എയിഡ് ആൻഡ് റിലീഫ് സെൻറർ (കെ.എസ്​. റിലീഫ്​) നൽകുന്ന സഹായ സാമഗ്രികളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഗസ്സയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള കരം അബു സാലിം അതിർത്തി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയത്.

    ഫലസ്തീൻ ജനതയെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ജനകീയ കാമ്പയി​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ദുരിതബാധിതർക്കായി വലിയ തോതിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളാണ് ഈ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലെ കിങ്​ സൽമാൻ റിലീഫ് സെൻററി​െൻറ പങ്കാളിയായ ‘സൗദി സെൻറർ ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ്’, ഗസ്സയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ അൽ-ഖറാറയിലും ഖാൻ യൂനിസിലെ അൽ-മവാസിയിലുമായി നിരവധി അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

    ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഭവനരഹിതരായവർക്ക് താമസസൗകര്യവും മാനുഷിക സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ക്യാമ്പുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന കഠിനമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കിങ്​ സൽമാൻ റിലീഫ് സെൻറർ വഴി സൗദി അറേബ്യ തുടർച്ചയായ സഹായങ്ങൾ നൽകി വരുന്നത്.

    News Summary - Saudi Arabia delivered food kits to Gaza
