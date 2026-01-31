Begin typing your search above and press return to search.
    സൗദി അറേബ്യയുടെ കാരുണ്യഹസ്തം: 61 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 35,000 ടൺ സഹായങ്ങളെത്തിച്ചു

    റിയാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ മാതൃകയായി സൗദി അറേബ്യ. 2025-ൽ മാത്രം കിങ്​ സൽമാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് ആൻഡ് റിലീഫ് സെൻറർ (കെ.എസ്​. റിലീഫ്​) വഴി 61 രാജ്യങ്ങളിലായി 1312 സഹായ വിതരണങ്ങൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.

    ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 35,000 ടണ്ണിലധികം സാധനങ്ങളാണ്​ അയച്ചത്​. 1182 ട്രക്കുകൾ, 89 കപ്പലുകൾ, 41 വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയാണ്​ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഹായമെത്തിച്ചത്​.

    സൗദി അറേബ്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും അയൽരാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയുടെയും ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും അവരുടെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കാനും ഈ സംരംഭങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ലോകത്തി​ന്റെ ഏത് കോണിലായാലും കഷ്​ടപ്പെടുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുക എന്ന സൗദിയുടെ നയത്തി​ന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

    TAGS:Saudi Arabia relief aidmedicineK.S.Relief
