Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 8:58 AM IST

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​രു​ത്ത​റി​യി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​രു​ത്ത​റി​യി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    യാം​ബു: ആ​ഗോ​ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ മു​ന്നേ​റു​ന്നു.ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള നാ​നൂ​റി​ല​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് രാ​ജ്യം ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 4.57 ല​ക്ഷം ട​ൺ വാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ൽ​പാദ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 21,000 ഫാ​മു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 81.77 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളാ​ണ് റി​യാ​ദി​ലു​ള്ള​ത്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള 60ല​ധി​കം സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​മേ​ഖ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം

    നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ പാം​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡേ​റ്റ്സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സൗ​ദി​യി​ലെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണി വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​ക്ക് പു​റ​മെ വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ, ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പാ​ക്ക് ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​വ വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് മൊ​ത്തം 3.3 കോ​ടി ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​ത് ലോ​ക​ത്തു​ള്ള മൊ​ത്തം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളു​ടെ 27 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ൽ 457,000 ട​ൺ ആ​ണ്​ വാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ത്പാ​ദ​നം.

    വി​ഷ​ൻ 2030ലേ​ക്ക് ഒ​രു ചു​വ​ടുകൂ​ടി

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​യ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യാ​ണ് രാ​ജ്യം കാ​ണു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​യ​റ്റു​മ​തി രാ​ജ്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:datesSaudi NewsDates productiongulf news malayalam
    News Summary - Saudi Arabia dates production
