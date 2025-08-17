Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightരാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:55 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ത​ക​ർ​ത്ത് ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മാം​സ​ത്തി​ന്റെ പാക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 28.9 കി​ലോ​ഗ്രാം കൊ​ക്കെയ്ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി
    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ത​ക​ർ​ത്ത് ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മാം​സ​ത്തി​ന്റെ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന 28.9 കി​ലോ​ഗ്രാം കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ആ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​പ്പ​ലി​ലു​ള്ള റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ലെ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ള​രെ വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​ദാ​ർ​ഥം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സു​ര​ക്ഷ സ്ക്രീ​നിങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും സ്നി​ഫ​ർ നാ​യ​ക​ളെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മാം​സ​ത്തി​ന്റെ ച​ര​ക്കി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ​ക്താ​വ് ഹ​മൗ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ത​ത്സ​മ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളോ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളോ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ര​ന്ത​രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​യ ക​സ്റ്റം​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ വാ​യി​ക്കാ​നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രീ​തി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളോ നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളോ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വേ​ശ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ശി​ക്ഷ​യാ​യി​രി​ക്കും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 എ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി​യോ, 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ, 009661910 എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ സ്വാ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ വി​വ​ര​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:customscocaine smugglingJeddah Islamic PortSaudi Arabian News
    News Summary - Saudi Arabia customs seize 28.9 kg of cocaine hidden in frozen meat at Jeddah Islamic Port
    Similar News
    Next Story
    X