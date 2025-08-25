Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:29 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​തബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​തബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ കൊ​ട്ട​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ സൗ​ദി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. പൊ​തു ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് സൗ​ദി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഞ്ചി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ കൊ​ട്ട​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം വ​ലി​യ ക്ഷാ​മ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി യു.​എ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ക്ഷാ​മ​വും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഇ​സ്സ​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​ഹ്വാ​നം വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഉ​പ​രോ​ധ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മ​വും കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക്ഷാ​മം മൂ​ലം ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷളാ​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ലോ​ക മു​സ്‍ലിം യു​വ​ജ​ന അ​സം​ബ്ലി ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭാ​വ​ന കാ​മ്പ​യ്‌​നു​ക​ൾ, സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം, ഭ​ക്ഷ്യ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ഇ​തി​ന​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

