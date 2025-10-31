Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:13 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി

    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​കി​റ്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി
    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഭ​ക്ഷ​ണ​കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) നി​ർ​വഹ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ സൗ​ദി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. മ​ധ്യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ൽ സ​വൈ​ദ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഞ്ചി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ യു​ദ്ധ​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം വ​ലി​യ ക്ഷാ​മ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി യു.​എ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭാ​വ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം, കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഭ​ക്ഷ്യ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ഇ​തി​ന​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

