Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:06 AM IST

    സി​റി​യ​യി​ലെ ഹോം​സി​ൽ പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    സി​റി​യ​യി​ലെ ഹോം​സി​ൽ പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    സി​റി​യ​യി​ലെ ഹോം​സി​ൽ പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ

    ദൃ​ശ്യം

    ജി​ദ്ദ: സി​റി​യ​യി​ലെ ഹോം​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​മാം അ​ലി ബി​ൻ അ​ബി താ​ലി​ബ് പ​ള്ളി​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യ്ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യി​ൽ മു​ഴു​കി​യി​രി​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ എ​ട്ടു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 18 ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​ശ്ചാ​ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം കി​രാ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത നേ​രി​ട്ട ഈ ​വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തെ​യും ഭീ​ക​ര​ത​യെ​യും അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ള്ളി​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി​റി​യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Saudi Arabia condemns terrorist attack on mosque in Homs, Syria
    X