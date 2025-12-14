Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 9:50 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 9:50 PM IST

    സിറിയയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ സൗദി അപലപിച്ചു

    റിയാദ്​: സിറിയയിലെ പൽമിറ നഗരത്തിന്​ സമീപം സംയുകത സുരക്ഷാസേനക്ക്​ നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നിരവധിപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. സിറിയയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സംയുക്തമായ സുരക്ഷാസേനക്ക്​ നേരെയാണ്​ ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്​.

    തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപറേഷനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഈ ആക്രമണം കാരണമായി. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകളെയും സൗദി അറേബ്യ ആത്മാർഥമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആത്മാർഥമായി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

