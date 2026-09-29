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    അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി; ഇ​സ്രാ​യേ​ലിന്റെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

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    അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി; ഇ​സ്രാ​യേ​ലിന്റെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത​യ്ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്രു​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​യും രാ​ജ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ‘യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ’ വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ ഏ​ത് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നു. 1967-ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ന്തം സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്​​ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ സൗ​ദി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉൗ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Saudi Arabia Condemns Israeli Provocations at Al-Aqsa Mosque
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