Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 10:14 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ’ വി​ഷ​ൻ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ളെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ministry of foreign affairs
    റി​യാ​ദ്​: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ 'ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ' വി​ഷ​ൻ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ' വി​ഷ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച കു​ടി​യേ​റ്റ, വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ന​ഗ്ന​മാ​യി ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സൗ​ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും വ​ിദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

