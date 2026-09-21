Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അൽഅഖ്സ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക്​ ഇസ്രായേൽ അതിക്രമം: ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സൗദി അറേബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    അൽഅഖ്സ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക്​ ഇസ്രായേൽ അതിക്രമം: ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി സൗദി അറേബ്യ
    cancel

    റിയാദ്: അൽഅഖ്സ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയുടെയും തീവ്രവാദ കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കടന്നുകയറ്റത്തെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയുടെ പൂർണ സംരക്ഷണത്തോടെയായിരുന്നു ഈ ലംഘനമെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്​ലിംകളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകോപനപരമായ നടപടിയാണിതെന്ന് മന്ത്രാലയം ചുണ്ടിക്കാട്ടി. അധിനിവേശ ഫലസ്തീനിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഫലസ്തീൻ ജനതക്കുമെതിരെ ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധവും തീവ്രവാദപരവുമായ അതിക്രമങ്ങളെയും ആഹ്വാനങ്ങളെയും സൗദി അറേബ്യ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു.

    അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും മാനുഷിക തത്ത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമായ ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്​ട്ര സമൂഹം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Saudi Arabia strongly condemns Israeli incursion into Al-Aqsa Mosque courtyard
    Next Story
    X