Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:25 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, മാ​ധ്യ​മ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, മാ​ധ്യ​മ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലെ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ല​ക്ഷ്യം വ​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​നം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, രോ​ഗി​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    TAGS:gaza attackjournalist killedSaudi Arabia condemnsIsrael atatcks
