Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:48 AM IST

    ‘ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ’ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വേ​ണം –സൗ​ദി

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ‘ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ’ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ഖു​റൈ​ജി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. തു​ർ​ക്ക്മെ​നി​സ്താ​നി​ലെ അ​വാ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ‘ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ’ (എ​ൽ.​എ​ൽ.​ഡി.​സി) സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ഖു​റൈ​ജി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന്യം അ​ൽ​ഖു​റൈ​ജ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന വ്യാ​പാ​രം, ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി, വി​ക​സ​നം, ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വി​ഷ​ൻ 2030 വ​ഴി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്മാ​ർ​ട്ട് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ​ഖു​റൈ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ക​സ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും സൗ​ദി സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​ഖു​റൈ​ജ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ക​ര​യാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​നം, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

