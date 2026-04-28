    Posted On
    date_range 28 April 2026 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 3:08 PM IST

    സൗദി സമ​ഗ്ര വികസന പദ്ധതി ‘വിഷൻ 2030’ന്​ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്​ തുടക്കം

    ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതായി സൗദി കിരീടാവകാശി
    റിയാദ്: കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക-രാഷ്​ട്രീയ അസ്ഥിരതകൾക്കിടയിലും സൗദി അറേബ്യയുടെ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയായ ‘വിഷൻ 2030’ ഗുണപരമായ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തിയതായി കിരീടാവകാശിയും ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ അഫയേഴ്‌സ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പ്രസ്താവിച്ചു.

    കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ അഫയേഴ്‌സ് ‘വിഷൻ 2030’-​െൻറ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്ത യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണവും, വഴക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമാണ് ഈ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കിരീടാവകാശി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സൽമാൻ രാജാവി​െൻറ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, രാജ്യത്തി​െൻറ സാമ്പത്തിക മേഖല, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ലോജിസ്​റ്റിക്സ്, സാമൂഹിക ജീവിതം എന്നിവയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്.

    മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം

    വിഷൻ 2030-​െൻറ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടം 2026-ൽ ആരംഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് (2030 വരെ) നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടം, ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളോടെ നടപ്പാക്കും. സൗദി അറേബ്യയെ ലോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിത് നീങ്ങുന്നത്.

    മാനവവിഭവശേഷിയിലെ നിക്ഷേപം

    രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയാണ് വിഷ​െൻറ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമെന്ന് കിരീടാവകാശി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സ്വദേശീ പൗരന്മാരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ അവരെ മത്സരസജ്ജരാക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം വരും വർഷങ്ങളിലും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും പൗരന്മാരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികളും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനത്തിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ കിരീടാവകാശി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:Vision 2030third phaseDevelopment PlanSaudi Arabia
