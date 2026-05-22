Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹു​ർ​മു​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 May 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 7:09 AM IST

    ഹു​ർ​മു​സ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ധി​റു​തി​വേ​ണ്ടെ​ന്ന യു.​എ​സ് നി​ല​പാ​ടി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം വേ​ണം
    ഹു​ർ​മു​സ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ധി​റു​തി​വേ​ണ്ടെ​ന്ന യു.​എ​സ് നി​ല​പാ​ടി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ ക​പ്പ​ൽ​യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​െൻറ നി​ല​പാ​ടി​നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ ത​ർ​ക്ക​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​മു​മ്പു​ള്ള പ​ഴ​യ സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു ശാ​ശ്വ​ത ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ​മ​യം ന​ൽ​കി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​െൻറ മ​റു​പ​ടി​യെ രാ​ജ്യം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​െൻറ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ ഈ ​അ​വ​സ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മേ​ഖ​ല​യി​ലും ലോ​ക​ത്തും ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ഇ​റാ​ൻ ഉ​ട​ൻ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UStalksStrait of HormuzSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia backs US stance on Hormuz talks
    Similar News
    Next Story
    X