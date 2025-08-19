Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightടി​ക്ക​റ്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:49 AM IST

    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സൗ​ദി​യ

    text_fields
    bookmark_border
    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സൗ​ദി​യ
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ട്രാ​ന്‍സി​റ്റ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് (സൗ​ദി​യ). ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 മു​ത​ല്‍ 31 വ​രെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ. ബി​സി​ന​സ്, ഇ​ക്ക​ണോ​മി ക്ലാ​സ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. സൗ​ദി​യ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, സ്മാ​ര്‍ട്ട്‌​ഫോ​ണ്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യും സെ​യി​ല്‍സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യും ഇ​ള​വു​ക​ളോ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DiscountannouncesTicket PricesSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia announces up to 50 percent discount on ticket prices
    Similar News
    Next Story
    X