സൗദി ദേശീയ ദിനം: സെപ്റ്റംബർ 23-ന് പൊതു അവധി

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സൗദി ദേശീയ ദിനം: സെപ്റ്റംബർ 23-ന് പൊതു അവധിtext_fields
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News Summary - Saudi Arabia Announces Public Holiday for Private Sector on 96th National Day
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ 96-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ, സന്നദ്ധ (ലാഭേതര) സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 23 (ബുധനാഴ്ച) പൊതു അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മാനവ വിഭവ ശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ഭരണനിർവഹണ വ്യവസ്ഥകളിലെ 24-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ജീവനക്കാരുടെ അവധികൾ കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിയമത്തിലെ മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥകളും രാജ്യത്തെ എല്ലാ തൊഴിലുടമകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ഓർമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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